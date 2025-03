Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag stabil

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 164,02 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 164,02 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 165,12 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 163,84 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.438 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,13 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,61 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 171,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 24,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,00 Prozent gesteigert.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 06.05.2026.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,73 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

