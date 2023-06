Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag zu

Aktien in diesem Artikel Airbus 129,22 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 129,78 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 130,62 EUR. Mit einem Wert von 130,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 42.981 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 1,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR. Abschläge von 33,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 139,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.000,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.763,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,57 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

