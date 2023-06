Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Airbus 129,22 EUR

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 129,36 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 129,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 130,52 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.689 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,24 EUR erreichte der Titel am 18.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,45 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 49,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 139,88 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.763,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.000,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

