Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Mittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 134,64 EUR zu.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 134,64 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 135,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,00 EUR. Bisher wurden heute 80.976 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 13.07.2023 markierte das Papier bei 135,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 86,53 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,73 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,44 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 11.763,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,62 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

