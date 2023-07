Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag ins Plus

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 135,02 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 135,02 EUR. Bei 135,42 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 134,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162.513 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 13.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 135,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,30 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,53 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,44 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 03.05.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,98 Prozent zurück. Hier wurden 11.763,00 EUR gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

