Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 133,98 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 133,98 EUR. Bei 134,28 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 134,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 9.623 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.07.2023 auf bis zu 134,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 0,22 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Mit Abgaben von 35,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 140,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023. Das EPS belief sich auf 0,59 EUR gegenüber 1,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.763,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,62 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Airbus SE (ex EADS) abgeworfen

NYSE-Titel Boeing-Aktie zieht an: Deutlicher Zuwachs bei Auslieferungen