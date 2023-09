Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 129,94 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 129,94 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 129,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 130,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.342 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Gewinne von 6,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 50,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 140,78 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.900,00 EUR umgesetzt, gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

