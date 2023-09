Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag auf grünem Terrain

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 130,54 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,2 Prozent auf 130,54 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 130,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 130,50 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.560 Stück gehandelt.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 6,27 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,78 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.900,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Am 30.10.2024 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

