Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 124,44 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 124,44 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 124,38 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 126,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.040 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei einem Wert von 93,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 25,19 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 141,22 EUR.

Am 26.07.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.000,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.900,00 EUR ausgewiesen.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 30.10.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

