Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag in Rot

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 124,28 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 124,28 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 123,68 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 126,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 230.198 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,09 EUR ab. Mit Abgaben von 25,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 141,22 EUR.

Am 26.07.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent auf 15.900,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,64 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

