Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Montagmittag fester

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 130,04 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 130,04 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 130,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 129,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.453 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 138,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 6,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,04 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 142,88 EUR an.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 EUR je Aktie gewesen. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,62 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

