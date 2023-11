Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Montagvormittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 129,82 EUR zu.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 129,82 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 130,14 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 129,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.969 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 138,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 07.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 107,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 21,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,88 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 14.897,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.309,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,62 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

