Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Mittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 142,98 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 142,98 EUR zu. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 143,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 143,00 EUR. Zuletzt wechselten 50.755 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 143,50 EUR markierte der Titel am 13.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 0,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 108,88 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,85 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 145,71 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 0,85 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.897,00 EUR im Vergleich zu 13.309,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,58 EUR im Jahr 2023 aus.

