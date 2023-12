Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) reagiert am Vormittag positiv

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 143,12 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 143,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 143,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 143,00 EUR. Bisher wurden heute 14.968 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,20 EUR erreichte der Titel am 13.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2022 bei 108,88 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,92 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 145,71 EUR an.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

