Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Um 09:22 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 115,10 EUR ab. Bei 115,02 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 115,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.524 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 122,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,66 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 03.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,02 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 137,63 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.309,00 EUR – ein Plus von 26,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 10.518,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 präsentieren. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing- und Airbus-Aktien gewinnen: Russische Airlines wollen Boeing- und Airbus-Flugzeuge anscheinend seltener warten

Airbus-Aktie stärker: Europäisches Servicemodul hat Ziele übererfüllt - anscheinend Zwischenlösung für Posten des Finanzchefs gesucht

Airbus-Aktie dennoch in Grün: Flugzeug-Auslieferungen im Januar rückläufig

