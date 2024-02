Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag im Aufwind

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 150,54 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 150,54 EUR. Bei 152,02 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 148,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 132.671 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (152,82 EUR) erklomm das Papier am 07.02.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 1,51 Prozent wieder erreichen. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,08 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 151,88 EUR angegeben.

Am 09.11.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,93 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,52 EUR je Aktie.

