Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) schiebt sich am Nachmittag vor

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 150,54 EUR zu. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 152,02 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 148,66 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 182.128 Aktien.

Bei einem Wert von 152,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2024). Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 1,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,08 EUR am 20.03.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 24,22 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 151,88 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie verdient. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen: Bericht über Lieferverzögerungen

Airbus-Aktie stabil: Deutsche Bank belässt Einstufung für Airbus auf "Buy" - Kursziel unverändert

Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Sell-Bewertung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Airbus SE (ex EADS)-Aktie