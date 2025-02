Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Freitagmittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 169,04 EUR.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 169,04 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 167,76 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 168,46 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 93.487 Aktien.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 2,24 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,19 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 169,56 EUR.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,69 Mrd. EUR im Vergleich zu 14,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

