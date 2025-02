Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 169,08 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 169,08 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 167,76 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 168,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 24.135 Stück.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 2,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,16 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 169,56 EUR.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,69 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 14,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

