Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag gefragt

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 161,68 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 161,68 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 161,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 159,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 130.077 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (161,88 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,12 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 114,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,43 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 158,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 2,13 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.886,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 20.644,00 EUR eingefahren.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

