Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Donnerstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 160,52 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 160,52 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 161,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 159,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 184.223 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 161,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 114,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 40,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,43 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 158,13 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 22.886,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,86 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 01.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,61 EUR je Aktie aus.

