Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 160,68 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 09:05 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 161,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 159,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.350 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (161,26 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. 0,36 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 40,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,43 EUR belaufen. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 158,13 EUR.

Am 15.02.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 2,13 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 22.886,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 01.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor einem Jahr abgeworfen

Boeing-Aktie tiefrot: Boeing vermeldet niedrigere Auslieferungen für Februar

Boeing-Aktie tiefer: Boeing-Flieger von United Airlines verliert Rad beim Start