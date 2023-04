Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagnachmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Airbus 126,40 EUR

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 126,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 126,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,50 EUR. Bisher wurden heute 180.082 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Bei 127,38 EUR erreichte der Titel am 12.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 0,93 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Mit Abgaben von 45,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 143,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 vor. Es stand ein EPS von 2,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,49 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.644,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 16.994,00 EUR eingefahren.

Am 03.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 01.05.2024.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,60 EUR je Aktie.

