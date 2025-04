Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag stärker

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Das Papier von Airbus SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 138,88 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 139,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 138,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 268.573 Stück.

Bei einem Wert von 177,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 27,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 10,18 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,61 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,86 EUR aus.

Airbus SE gewährte am 20.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,07 EUR, nach 1,85 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 24,72 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Airbus SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,61 EUR fest.

