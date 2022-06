Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Vormittag höher

Um 14.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 98,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 98,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.353 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,30 Prozent. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 90,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 9,50 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 147,25 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 04.05.2022 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.000,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.460,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 28.07.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 27.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie im Sinkflug: Frankreich gibt Aufbesserung von Airbus-Hubschrauber NH90 in Auftrag

Airbus-Aktie tiefer: Norwegen beendet Vertrag mit Airbus-Tochter

Airbus-Aktie in Rot: Airbus macht nur langsam Fortschritte Richtung Jahresziel

