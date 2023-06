Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochnachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Airbus 129,02 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:49 Uhr 0,4 Prozent auf 129,60 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 129,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 129,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 42.686 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 04.10.2022. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 49,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 139,88 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 03.05.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 11.763,00 EUR, gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,98 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023 präsentieren. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,58 EUR je Aktie belaufen.

