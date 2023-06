Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) büßt am Mittwochvormittag ein

Aktien in diesem Artikel Airbus 129,76 EUR

-0,06% Charts

News

Analysen

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 129,44 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 129,34 EUR aus. Mit einem Wert von 129,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.948 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 86,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 33,15 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 139,88 EUR.

Am 03.05.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,59 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 11.763,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 26.07.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

NYSE-Wert Boeing-Aktie dennoch etwas leichter: Boeing lieferte im Mai wieder mehr Jets aus

MTU-Aktien & Co. steigen: Zukunftschancen des Rüstungssektors im Blick

MTU-Aktie gewinnt: MTU startet weiteren Prüfstand in China

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com