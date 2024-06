Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 143,36 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 143,36 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 143,20 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 83.679 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 20,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,24 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Abschläge von 16,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 179,89 EUR.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,59 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,51 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

