Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Mittag ab

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 134,00 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 134,00 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 133,90 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.221 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 13.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 135,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 86,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 35,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,44 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.763,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

