Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag behauptet

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 130,72 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 130,72 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 131,06 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 130,32 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 130,50 EUR. Zuletzt wechselten 23.651 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,12 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 86,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 51,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 27.07.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Umsatz lag bei 15.900,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

