Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag stabil

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 130,66 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:03 Uhr bei 130,66 EUR. Bei 130,84 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 130,46 EUR nach. Bei 130,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.572 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 138,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 6,17 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (86,53 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 33,77 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 140,78 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 15.900,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.000,00 EUR umgesetzt.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Am 30.10.2024 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,63 EUR je Aktie.

