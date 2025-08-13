Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Kurs der Airbus SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Zuletzt wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 182,38 EUR nach oben.

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 182,38 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bei 182,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 180,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.002 Airbus SE-Aktien.

Am 18.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 186,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,50 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 31,60 Prozent würde die Airbus SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,77 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 197,56 EUR.

Airbus SE veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

