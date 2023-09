Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 129,98 EUR.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 129,98 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 129,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 129,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 32.549 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 138,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 6,72 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 04.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 33,43 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 140,78 EUR.

Am 26.07.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.900,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 30.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,61 EUR je Aktie aus.

