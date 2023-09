Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 129,42 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 129,42 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 129,40 EUR. Bei 129,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 8.155 Aktien.

Bei einem Wert von 138,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (86,53 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 33,14 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 140,78 EUR.

Am 26.07.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 15.900,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,61 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

