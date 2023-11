Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Dienstagmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 11:48 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 130,58 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 131,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 129,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.718 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,23 Prozent hinzugewinnen. Bei 107,04 EUR fiel das Papier am 07.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 143,00 EUR.

Am 08.11.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

