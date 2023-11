Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 131,84 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 131,84 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 132,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 129,80 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 123.400 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei einem Wert von 107,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.12.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,81 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 143,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.897,00 EUR – ein Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,61 EUR je Aktie belaufen.

