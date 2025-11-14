Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE am Freitagmittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 203,95 EUR nach.

Das Papier von Airbus SE befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,0 Prozent auf 203,95 EUR ab. In der Spitze büßte die Airbus SE-Aktie bis auf 203,70 EUR ein. Bei 207,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 72.412 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 216,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,33 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 129,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 57,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 232,60 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE am 29.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 1,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 17,83 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,69 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Airbus SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,56 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

