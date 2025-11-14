Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Vormittag leichter

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 205,50 EUR ab.

Das Papier von Airbus SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 205,50 EUR ab. In der Spitze fiel die Airbus SE-Aktie bis auf 205,50 EUR. Bei 207,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 13.433 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 216,85 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,52 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 129,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,83 Prozent würde die Airbus SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 232,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 29.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE mit einem Umsatz von insgesamt 17,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,69 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,62 Prozent gesteigert.

Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Airbus SE die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

