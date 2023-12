Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 143,80 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 143,80 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 143,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 143,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 229.716 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 143,98 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2022 bei 108,88 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 24,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 145,71 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 08.11.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 0,85 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,58 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

