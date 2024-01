Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Mittag ab

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 148,58 EUR abwärts.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 148,58 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 147,96 EUR ein. Bei 149,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 50.789 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.01.2024 auf bis zu 149,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,52 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,02 EUR. Dieser Wert wurde am 07.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,61 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 145,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 14.897,00 EUR gegenüber 13.309,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

