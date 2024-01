Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 148,04 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 148,04 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 147,96 EUR. Bei 149,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 88.788 Stück.

Am 15.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 149,36 EUR an. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 0,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2023 bei 112,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 24,33 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 145,71 EUR an.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.309,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.897,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 13.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,62 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie markiert neues Rekordhoch: Airbus hat Boeing 2023 erneut hinter sich gelassen - Großauftrag von Delta Air Lines

Delta Air Lines-Aktie knickt an der NYSE ein: Delta Air Lines zeigt sich vorsichtig für das laufende Jahr

Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Airbus SE (ex EADS)-Aktie