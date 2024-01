Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) behauptet sich am Vormittag

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Mit einem Kurs von 149,02 EUR zeigte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 149,02 EUR. Bei 149,36 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 148,58 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 149,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.000 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 149,36 EUR erreichte der Titel am 15.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,23 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.02.2023 bei 112,02 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 24,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,25 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 14.897,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.309,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,62 EUR je Aktie belaufen.

