Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:07:06 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 118,86 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 119,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 250.954 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,00 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 37,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 137,63 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 13.309,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 10.518,00 EUR umgesetzt.

Am 16.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 01.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,88 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie profitiert: Airbus liefert 250 Jets an Air India

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Boeing- und Airbus-Aktien gewinnen: Russische Airlines wollen Boeing- und Airbus-Flugzeuge anscheinend seltener warten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus