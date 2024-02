Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 148,52 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 148,52 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 147,00 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 147,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 265.575 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.02.2024 auf bis zu 152,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 2,90 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 114,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,19 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 151,88 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.897,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 01.05.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,52 EUR je Aktie.

