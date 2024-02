Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 149,56 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 149,56 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 147,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 147,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.198 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 152,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,18 Prozent hinzugewinnen. Bei 114,08 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2022 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 151,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 0,85 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.897,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 13.309,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,52 EUR fest.

