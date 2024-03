Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Freitagmittag

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 161,52 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 161,52 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 161,74 EUR. Bei 160,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 43.273 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 161,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 0,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,08 EUR ab. Mit Abgaben von 29,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,43 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 158,13 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 15.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.886,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,61 EUR je Aktie belaufen.

