Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Freitagnachmittag

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 162,64 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 162,64 EUR. Bei 162,72 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 160,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 654.025 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 162,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,05 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 114,08 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 158,13 EUR.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 27,84 Prozent verringert.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

