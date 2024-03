Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Vormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 160,78 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 160,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 160,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.122 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 161,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2024). Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 0,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,43 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 158,13 EUR an.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.644,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.886,00 EUR ausgewiesen.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor einem Jahr abgeworfen

Boeing-Aktie tiefrot: Boeing vermeldet niedrigere Auslieferungen für Februar

Boeing-Aktie tiefer: Boeing-Flieger von United Airlines verliert Rad beim Start