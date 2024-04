Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 164,34 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 164,34 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 165,08 EUR aus. Mit einem Wert von 163,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 11.161 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 5,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 26,93 Prozent Luft nach unten.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,42 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 176,38 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.886,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

