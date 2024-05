Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 11:48 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 159,54 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 160,26 EUR. Bei 159,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.887 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR an. Gewinne von 8,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (120,24 EUR). Abschläge von 24,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 179,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,59 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,83 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,57 EUR fest.

